За словами Федорова, планується, що українці матимуть два сертифікати - внутрішній і міжнародний.

Запуск електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19 з інформацією про те, чи вакцинована людина і коли, заплановано з 1 липня цього року, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телепередачі «Сніданок з 1+1».

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«Ми розробляємо, працюємо з Міністерством охорони здоров'я над цим, і з 1 липня плануємо запускати цей проект», - сказав він.

За словами Федорова, планується, що українці матимуть два сертифікати - внутрішній і міжнародний.

Віце-прем'єр підкреслив, що міжнародному сертифікату надається пріоритет і він розробляється на основі досвіду інших країн.

Ковідні сертифікати в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у травні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до 1 липня в Україні можуть ввести ковідні сертифікати.

29 березня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки в Україні "паспортів вакцинації", в яких будуть дані про щеплення від COVID-19. Того самого дня міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що проект "паспорта вакцинації" від COVID-19 для українців вже на фінальній стадії розробки.

В ЄС розробляють "цифрові зелені сертифікати" єдиного зразка для сприяння безпечного вільному переміщенню громадян у межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформація про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документа.

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Автор: Павло Степанець