Розпочати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що вітчизняні ковідні сертифікати дозволять українцям подорожувати світом без будь-яких обмежень.

Читайте такожМеркель сподівається, що туристів без щеплення від СOVID-19 пустять цього літа в ЄвропуЯк передає кореспондент УНІАН, про Степанов повідомив на брифінгу.

«Спеціалісти та команда МОЗ разом з фахівцями Мінцифри розробили відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати такі сертифікати в онлайн-режимі», - сказав він.

Степанов зазначив, що сертифікати будуть містити всю необхідну інформацію щодо вакцинації, в тому числі й ту, яку прогнозовано вимагатимуть ЄС та ВООЗ. За його словами, йдеться про прогнозовані дані, бо на сьогодні ще немає остаточного переліку інформації, яка повинна міститися в цих документах, тобто ЄС ще не визначився з цим.

При цьому міністр додав, що МОЗ проводить консультації з європейськими колегами, і «ми знаємо, яка потенційна інформація може міститися там».

«Україна буде мати такі сертифікати, які дозволять українцям подорожувати без будь-яких обмежень», - запевнив Степанов.

Він додав, що розпочати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.

Паспорт вакцинації в Україні: деталі

29 березня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки в Україні "паспортів вакцинації", в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

Того ж дня міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що проект "паспорта вакцинації" від COVID-19 для українців перебуває на фінальній стадії розробки.

У ЄС розробляють "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню громадян в межах ЄС у період пандемії. Планується, що у сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

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Автор: Надя Пришляк