Вчені виявили багато різних штамів вірусу SARS-CoV-2, але найбільше занепокоєння викликають п'ятеро з них.

У Міністерстві охорони здоров'я назвали найбільш небезпечні на сьогоднішній день штами коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

"На сьогодні вчені виявили багато різних штамів вірусу SARS-CoV-2, але найбільше занепокоєння викликають такі: "Дикий" (L) — уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року; "Альфа" (B.1.1.7) — уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року; "Бета" (B.1.351) — уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року; "Гама" (P.1) — уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року; "Дельта" (B.1.617) — уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року", - поінформували в МОЗ.

У міністерстві пояснили, що мутація — це типове явище для усіх вірусів, а не тільки для SARS-CoV-2. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, і з вірусом грипу.

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Водночас у Центрі громадського здоров’я нагадують, що наразі специфічного лікування COVID-19 не існує, тож варто, як і раніше, дотримуватись простих правил, які допоможуть захистити себе та інших від інфікування.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від "індійського" ("Дельта") штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

Сьогодні, 25 червня, уряд вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта". Перш за все, буде проводитися контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штамп коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у пунктах пропуску через державний кордон.

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Автор: Леся Лещенко