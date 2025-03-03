У 14 років Гаррісон переніс серйозну операцію, під час якої йому зробили переливання крові. Саме тоді він і вирішив, що стане донором.

В Австралії у віці 88 років помер один із найпродуктивніших донорів у світі, чия плазма крові допомогла врятувати близько 2,4 млн новонароджених.

Річ у тім, що донор на ім'я Джеймс Гаррісон, мав рідкісний імуноглобулін (anti-D), який використовували для створення життєво важливої сироватки, йдеться в повідомленні Служби крові Австралійського Червоного Хреста.

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Гаррісон помер уві сні в будинку для літніх людей у Новому Південному Уельсі ще 17 лютого, але про його смерть сім'я повідомила тільки зараз.

У 14 років Гаррісон переніс серйозну операцію на грудях, під час якої йому зробили переливання крові. Саме тоді він і вирішив, що стане донором. Однак йому потрібно було почекати повноліття. Уперше він здав плазму крові у 18 років і продовжував робити це кожні два тижні до 81 року. У 2005 році він встановив світовий рекорд за кількістю пожертвуваної плазми, який протримався до 2022 року.

Дочка Гаррісона, Трейсі Меллоушіп, розповіла, що її батько пишався тим, що врятував так багато життів, не заподіявши собі шкоди. "Він завжди говорив, що це не боляче, і що життя, яке ти рятуєш, може бути твоїм власним", - згадує вона.

Сама Трейсі та двоє онуків Гаррісона отримали сироватку, створену на основі його плазми.

Сироватка антирезус імуноглобуліну (anti-D) запобігає розвитку гемолітичної хвороби плода та новонародженого (ГБН), яка виникає через несумісність крові матері та дитини за резус-фактором. До середини 60-х років, до появи цих ліків, кожне друге немовля з ГБН гинуло.

Чому кров Гаррісона була наскільки унікальною, досі не зрозуміло. Є припущення, що це може бути пов'язано з переливанням крові, яке він переніс у 14 років.

Директор з досліджень Служби крові Девід Ірвінг розповів, що їм дуже не вистачає регулярних донорів, у яких, як у Гаррісона, необхідні антитіла присутні в крові в достатній кількості.

Інші новини про донорство

Через війну з Росією українські лікарні постійно потребують донорської крові, особливо з негативним резусом. Дефіциту крові зараз немає, але донори можуть стати в резерв.

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