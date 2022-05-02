Через війну з Росією українські лікарні постійно потребують донорської крові, особливо з негативним резусом. Дефіциту крові зараз немає, але донори можуть стати в резерв. УНІАН розповість, як здати донорську кров в Україні і які є протипоказання до процедури.
Як стати донором крові і як проходить процедура
Щоб стати донором в Україні, можна зареєструватися в кабінеті донора і прийти в найближчий центр крові. Реєстрація необов'язкова, але бажана. У центрі крові пацієнта оглядають, просять заповнити анкету і беруть зразок крові для аналізу. Аналіз визначає групу крові і рівень гемоглобіну.
Перед здачею крові пацієнт відвідує буфет, де йому пропонують легкий перекус, наприклад, чай з печивом. Здача крові проходить в донорському кріслі. Протягом 10-15 хвилин у донора збирають кров з передпліччя за допомогою одноразових інструментів. Після здачі крові можливі слабкість і легке запаморочення.
Донорам крові в Україні платять за кожну процедуру. Залежно від міста, виплати становлять приблизно 80-100 гривень. Донор отримує вихідний в день здачі крові і в будь-який інший день протягом року. Також пацієнта безкоштовно годують перед процедурою.
Хто може бути донором крові
Донором може бути будь-яка людина старше 18 років без протипоказань до здачі крові. Вага людини повинна становити не менше 50 кг. Жінки можуть здати кров не раніше, ніж через 5 днів після останньої менструації.
Донорство крові-протипоказання
Протипоказання до здачі крові можуть бути тимчасовими або абсолютними. Основні абсолютні протипоказання до донорства наступні:
- онкологія;
- захворювання крові;
- захворювання ЦНС;
- ВІЛ/СНІД;
- туберкульоз;
- паразитарні захворювання;
- глухота і/або німота;
- хвороби серця і судин, легенів, органів травлення, печінки, нирок, ендокринної системи;
- психічні захворювання;
- шкірні захворювання.
Основні тимчасові протипоказання і терміни відсторонення від донорства:
- пологи (1 рік) і годування грудьми (3 місяці після останньої лактації);
- пірсинг і татуювання - 1 рік;
- аборти - 1 рік;
- закордонні відрядження - 6 місяців;
- ГРВІ - 1 місяць після одужання;
- видалення зуба - 10 днів;
- убита вакцина - 10 днів, жива вакцина - 1 місяць.
Повний список протипоказань дивіться по посиланню.
Як підготуватися до здачі крові
- За 3 дні до здачі крові не можна приймати аспірин і анальгетики, оскільки вони негативно впливають на якість крові.
- За 2 доби до здачі крові потрібно відмовитися від алкоголю, жирної і смаженої їжі, копченостей.
- За годину до процедури не можна курити.
- У день здачі крові потрібно виспатися і з'їсти легкий сніданок. Відкладіть процедуру, якщо погано себе почуваєте.