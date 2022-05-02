Стати донором крові може будь-який здоровий повнолітній українець.

Через війну з Росією українські лікарні постійно потребують донорської крові, особливо з негативним резусом. Дефіциту крові зараз немає, але донори можуть стати в резерв. УНІАН розповість, як здати донорську кров в Україні і які є протипоказання до процедури.

Як стати донором крові і як проходить процедура

Щоб стати донором в Україні, можна зареєструватися в кабінеті донора і прийти в найближчий центр крові. Реєстрація необов'язкова, але бажана. У центрі крові пацієнта оглядають, просять заповнити анкету і беруть зразок крові для аналізу. Аналіз визначає групу крові і рівень гемоглобіну.

Перед здачею крові пацієнт відвідує буфет, де йому пропонують легкий перекус, наприклад, чай з печивом. Здача крові проходить в донорському кріслі. Протягом 10-15 хвилин у донора збирають кров з передпліччя за допомогою одноразових інструментів. Після здачі крові можливі слабкість і легке запаморочення.

Донорам крові в Україні платять за кожну процедуру. Залежно від міста, виплати становлять приблизно 80-100 гривень. Донор отримує вихідний в день здачі крові і в будь-який інший день протягом року. Також пацієнта безкоштовно годують перед процедурою.

Хто може бути донором крові

Донором може бути будь-яка людина старше 18 років без протипоказань до здачі крові. Вага людини повинна становити не менше 50 кг. Жінки можуть здати кров не раніше, ніж через 5 днів після останньої менструації.

Донорство крові-протипоказання

Протипоказання до здачі крові можуть бути тимчасовими або абсолютними. Основні абсолютні протипоказання до донорства наступні:

онкологія;

захворювання крові;

захворювання ЦНС;

ВІЛ/СНІД;

туберкульоз;

паразитарні захворювання;

глухота і/або німота;

хвороби серця і судин, легенів, органів травлення, печінки, нирок, ендокринної системи;

психічні захворювання;

шкірні захворювання.

Основні тимчасові протипоказання і терміни відсторонення від донорства:

пологи (1 рік) і годування грудьми (3 місяці після останньої лактації);

пірсинг і татуювання - 1 рік;

аборти - 1 рік;

закордонні відрядження - 6 місяців;

ГРВІ - 1 місяць після одужання;

видалення зуба - 10 днів;

убита вакцина - 10 днів, жива вакцина - 1 місяць.

Повний список протипоказань дивіться по посиланню.

Як підготуватися до здачі крові

За 3 дні до здачі крові не можна приймати аспірин і анальгетики, оскільки вони негативно впливають на якість крові. За 2 доби до здачі крові потрібно відмовитися від алкоголю, жирної і смаженої їжі, копченостей. За годину до процедури не можна курити. У день здачі крові потрібно виспатися і з'їсти легкий сніданок. Відкладіть процедуру, якщо погано себе почуваєте.

Вас також можуть зацікавити новини: