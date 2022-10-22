Після вторгнення Росії в Україну Іспанія направила 12 винищувачів до східних країн-членів НАТО – Болгарії, Литви та Естонії.

Іспанія відправить 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для зміцнення східного флангу НАТО через агресивні дії Росії в регіоні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

Зокрема, Іспанія заявила, що шість винищувачів Eurofighter і 130 військових будуть відправлені до Болгарії в період із середини листопада до початку грудня для навчання.

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За даними Міноборони Болгарії, іспанські винищувачі Eurofighter мають прибути до Болгарії 1 листопада і до 23 грудня виконуватимуть операції з охорони повітряного простору разом із болгарськими ВПС.

Також у заяві Міноборони Іспанії йдеться про розгортання восьми винищувачів F18M і 130 військовослужбовців ВПС у Румунії в період з грудня до березня 2023 року в рамках стратегії НАТО щодо "реагування та стримування".

Влада Іспанії повідомила, що система повітряного нагляду дальньої дії була розгорнута у Румунії з 17 жовтня і може залишатися там до кінця червня 2023 року.

Після вторгнення Росії в Україну Іспанія направила 12 винищувачів до східних країн-членів НАТО – Болгарії, Литви та Естонії.

Сили НАТО у Європі - що відомо

Чисельність Сил швидкого реагування НАТО в 40 тисяч військових до наступного року повинна бути збільшена до понад 300 тисяч військових.

Лідери Альянсу в новій Стратегічній концепції визнали, що Росія представляє пряму загрозу безпеки НАТО, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії і анексії.

12 серпня стало відомо, що США відправлять до Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини направлять 2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії.

3 вересня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що до країни прибув американський стратегічний бомбардувальник B-52, який може нести ядерну зброю.

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