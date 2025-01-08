Дослідження встановило, що любителі ранкової кави рідше помирали від серцево-судинних захворювань.

Вживання кави неодноразово пов'язували з поліпшенням здоров'я серця і продовженням життя. Але користь від вживання кави може залежати від того, коли ви її п'єте. Як пише CNN, згідно з новим дослідженням, опублікованим в European Heart Journal, люди, які п'ють каву вранці, отримують переваги для здоров'я, яких не спостерігається у тих, хто п'є її пізніше протягом дня.

Як проводилося дослідження

Автори вивчили дані про харчування і здоров'я 40 725 дорослих у віці 18 років і старше з Національного дослідження здоров'я і харчування, яке проводилося з 1999 до 2018 року. У дослідження було включено каву з кофеїном і без кофеїну.

Дослідники виокремили дві моделі часу споживання кави: вранці та протягом усього дня. До кінця середнього періоду спостереження, що тривав майже 10 років, було зареєстровано 4 295 смертей від усіх причин, 1 268 - від серцево-судинних захворювань і 934 - від раку.

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Якими були результати

Аналіз показав, що любителі ранкової кави на 16% рідше помирали від будь-яких причин і на 31% рідше - від серцево-судинних захворювань, порівняно з тими, хто не вживав каву. При цьому в тих, хто був схильний пити каву протягом усього дня, переваги для здоров'я серця не зберігалися і ризик смертності не знижувався.

Ці результати зберігалися навіть після того, як автори враховували такі фактори, як тривалість сну, вік, расу, етнічну приналежність, стать, дохід сім'ї, освіту, рівень фізичної активності, оцінку раціону харчування, а також стан здоров'я, такий як діабет, гіпертонія і високий рівень холестерину.

Згідно з результатами дослідження, ризик смерті у любителів ранкової кави був нижчим незалежно від того, пили вони каву помірно, по дві-три чашки на день, або ж вживали більше. При цьому користь для здоров'я була меншою у тих, хто випивав лише одну чашку вранці.

Раніше дослідження UK Biobank 2022 року показало, що люди, які випивають до трьох чашок кави на день, мають більш здорове серце, ніж ті, хто обходиться без кави.

Також дієтологи розповіли, чи шкідливо пити каву натщесерце. Вживання кави приносить багато користі для шлунково-кишкового тракту, проте впливає на кислотність шлунка, і деякі люди можуть через це зіткнутися з проблемами.

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