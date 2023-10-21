Він зазначив, що є одна важлива річ, яку часто не помічають - це клітковина.

Продукти з високим вмістом клітковини найкорисніші в нашому раціоні, оскільки вони можуть знизити ризик розвитку діабету.

Про це сказав британський лікар Майкл Мослі, пише Mirror. Він зазначив, що є одна важлива річ, яку часто не помічають - це клітковина. Дуже важливо, щоб ми їли її достатньо для підтримки здоров'я кишечника.

Крім того, як зазначив Мослі, клітковина може захистити вас від діабету 2 типу, знизити ризик розладів травлення таких як синдром роздратованого кишечника, виразковий коліт і хвороба Крона.

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І якщо ви шанувальник таких сніданків і бранчів, як тост з авокадо, то вам пощастило, тому що авокадо багате клітковиною.

"Можливо, ви знаєте, що ця ягода (авокадо технічно є гігантською ягодою) є джерелом корисних жирів. Може здатися сюрпризом, що авокадо також є фантастичним джерелом клітковини. Фактично, один авокадо (приблизно 150 г) містить близько 10 г клітковини, що становить третину рекомендованої щоденної норми", - розповів фахівець.

Однак, якщо авокадо вам не до смаку, є безліч інших продуктів, багатих клітковиною, які ви можете включити в раціон. Це різні боби, такі як нут, квасоля.

Мослі сказав, що "корисно включати в свій раціон будь-які види бобових", але зазначають, що деякі містять більше клітковини, ніж інші. Наприклад, чашка квасолі вагою 170 г містить трохи більше третини 30-грамової добової норми клітковини, а нут містить майже 5 г клітковини на 100-грамову порцію.

Також можна включити в свій раціон груші. "Високий вміст пектину пов'язаний з поліпшенням здоров'я кишечника та імунної функції. Крім усіх переваг для кишечника, груші також багаті фолієвою кислотою, ніацином і провітаміном А, усіма важливими вітамінами для клітинної функції, виробництва енергії, підтримки шкіри і загоєння ран", - сказали фахівці.

Інші продукти, багаті клітковиною, включають горіхи та насіння, які також багаті білком, а також овес.

Користь авокадо

Авокадо - один з тих продуктів, які вмить стали популярними. На цій хвилі його кинулися пробувати багато людей, проте відразу ж розчарувалися. Причина тому - не знаючи, як повинен виглядати хороший авокадо. І хоча перше враження часто може відштовхнути від повторення невдалого досвіду, радимо дати цьому фрукту другий шанс. Ось тільки в цей раз до вибору підійдіть відповідальніше, озброївшись нашими порадами про те, як правильно вибрати авокадо.

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