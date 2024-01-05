Наповнення способу життя корисними звичками може продовжити життя на кілька років і допомогти уникнути багатьох хронічних захворювань.

Прогулянка всього через 10 хвилин після їжі приносить багато користі для здоров'я і це вдале доповнення до будь-якого здорового способу життя.

Як розповіла фахівець з фітнесу Еллен Томпсон, користь від ходьби носить накопичувальний характер, і ключовим моментом є послідовність, пише Eatthis. "10-хвилинна прогулянка після їжі дає різні переваги, а регулярна фізична активність протягом дня важлива для загального стану здоров'я", - пояснила фахівець.

1. Покращує травлення.

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Прогулянка після їжі допоможе краще перетравлювати їжу. Томпсон пояснив: "Ходьба сприяє травленню... Допомагає запобігти розлад шлунку та здуття живота, стимулюючи м'язи травного тракту".

2. Регулює рівень цукру в крові.

Виділивши всього 10 хвилин на швидку прогулянку, ви також допоможете контролювати рівень цукру в крові. Дослідження, опубліковані в журналі "Спортивна медицина", показують, що коротка прогулянка після їжі може знизити рівень цукру в крові та ймовірність розвитку діабету 2 типу.

3. Допомагає контролювати вагу.

Додавання кроків у свій день є ключем до зниження та підтримки ваги. Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі загальної медицини, показало, що ходьба відразу після їжі більш корисна для тих, хто хоче схуднути.

За словами Томпсон, " регулярні короткі прогулянки, особливо після їжі, сприяють спалюванню калорій. З часом це може допомогти контролювати вагу та запобігти її збільшенню через малорухливий спосіб життя".

4. Покращує здоров'я серця.

"Ходьба - це серцево-судинна вправа, яка покращує кровообіг і сприяє здоров'ю серця. Після їжі вона допомагає знизити кров'яний тиск і ризик серцево-судинних захворювань", - пояснила Томпсон.

5. Знижує ризик розвитку діабету 2 типу.

"Прогулянка після їжі покращує чутливість до інсуліну, знижуючи ризик розвитку діабету 2 типу. Це допомагає організму більш ефективно використовувати інсулін для регулювання рівня цукру в крові", - сказала фахівець.

6. Підвищує настрій і покращує загальне самопочуття.

Якщо вам потрібно трохи підбадьоритися, ви завжди можете розраховувати на вправи, які стимулюють вироблення ендорфінів. "Фізична активність, навіть короткочасна, вивільняє ендорфіни, гормони гарного самопочуття. Невелика прогулянка після їжі може допомогти зняти стрес, поліпшити настрій і загальне психічне благополуччя", - зазначила Томпсон.

7. Допомагає краще спати.

"Регулярні фізичні навантаження, включаючи короткі прогулянки після їжі, можуть сприяти поліпшенню якості сну. Вона допомагає регулювати циркадні ритми і сприяє більш спокійному нічному сну", - запевнила експерт.

Інші новини про користь ходьби

Вченим і лікарям вже давно відомо про користь ходьби для здоров'я. Вони рекомендують кожній людині проходити в день хоча б 8 тис. кроків. Вони відзначають, що це позитивно позначиться на здоров'ї серця та інших систем організму, а також продовжить життя.

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