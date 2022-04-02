Вчені зазначили, що щоденному прийому кави не слід перешкоджати – навпаки, напій слід включати в раціон.

Вживання двох чашок кави на день може поліпшити функціонування серцевого м'яза.

Такого висновку дійшли австралійські вчені з Інституту серця і діабету імені Бейкера в Мельбурні, передає medikforum. В ході дослідження вони вивчали вплив кави на здоров'я людини і виявили, що вживання цього напою приносить особливу користь у віці після 50 років, допомагаючи людям поліпшити стан серця.

"У людей старше 50 років, які випивали дві або три чашки кави в день, ризик розвитку серцевих захворювань знижується на 10-15%", – заявили фахівці.

Також вченими було помічено, що дві-три чашки кави на день надають позитивний вплив і на тих, у кого вже є яке-небудь серцеве захворювання. Споживання кави в цьому випадку сприяє зниженню ризику передчасної смерті.

Коментуючи отримані результати, професор Інституту Пітер Кістлер зазначив, що щоденному прийому кави не слід перешкоджати – навпаки, напій слід включати в раціон людей і з захворюваннями серця і без них. Вчений зазначив, що кава містить більше 100 сполук, дія яких асоціюється з більш низьким рівнем запалення – саме це позитивно впливає на стан серця.

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