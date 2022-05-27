За рішенням уряду, карантин триватиме щонайменше до 31 серпня.

Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію карантину та режим надзвичайної ситуації на території України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Схвалено проект постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року", - зазначив очільник уряду.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки в Україні та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників.

А Міжнародна наукова рада оприлюднила три сценарії пандемії COVID-19, які можуть відбутися до 2027 року.

Тим часом у світі перша країна ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою - рідкісним зоонозним вірусним захворюванням, яке передається людині від тварин, найбільш ймовірно - від гризунів і приматів. Вакцини або ліків проти мавпячої віспи не існує.

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