Закладам охорони здоров'я доручено забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників в Україні.

Відповідну постанову №372 від 26 березня 2022 року опубліковано на Урядовому порталі.

"Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі - регіони) встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім періоду воєнного стану", - йдеться в документі.

Фізичним особам і суб'єктам господарювання рекомендовано:

дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Закладам охорони здоров'я доручено забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

На час воєнного стану також скасовано норму ухвали про усунення від роботи невакцинованих співробітників.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня "червоний" рівень епіднебезпеки скасували у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях, а МОЗ доручили розробити зміни щодо встановлення карантину у зв'язку з воєнним станом.

Раніше УНІАН писав, як вакцинуватися проти COVID-19 в країнах ЄС тим, хто вимушено виїжджає закордон.

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