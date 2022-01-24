Нині діти перебувають під наглядом лікарів, лише за добу їх зможуть виписати додому.

У Харкові за два дні ушпиталили трьох дітей, які проковтнули монети. У лікарні опинилися хлопчики шести й чотирьох років, а також дворічна дівчинка.

Про це повідомляє ТСН.

Так, у Харкові на лінію швидкої допомоги звернулися батьки шестирічного хлопчика. Вони розповіли, що їх син безперервно кашляв, це викликало у них занепокоєння. І не дарма, адже хлопчика ушпиталили. Під час обстеження у трахеї дитини виявили монету.

Згодом лікарі ушпиталили ще двох дітей - дворічну дівчинку та чотирирічного хлопчика. Вони також ковтали монети. Проте якщо у шестирічної дитини копійка знаходилася у трахеї, то у цих двох дітей ситуація була дещо гіршою. Копійки були вже у шлунках малюків.

На щастя, усі монети лікарі вдало дістали за допомогою ендоскопу, без хірургічного втручання. Нині діти перебувають під наглядом лікарів, лише за добу їх зможуть виписати додому.

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