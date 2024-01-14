Світові лідери зустрінуться у Давосі, щоб обговорити підготовку системи охорони здоров'я у своїх країнах.

На Всесвітньому економічному форму в Давосі планують обговорити нову можливу пандемію невідомої "хвороби X". У ВООЗ попередили, що кількість жертв може бути в 20 разів більше, ніж при коронавірусі.

Як повідомляється у програмі форуму, світові лідери хочуть обговорити нові зусилля, які потрібні, щоб підготувати системи охорони здоровʼя до численних майбутніх викликів. Спікерами на цій панелі будуть генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я Шʼям Бішен, міністерка охорони здоровʼя Бразилії Нісія Триндаде Ліма, а також представник концерну Royal Philips та голова правління фармацевтичної компанії AstraZeneca Plc.

Зазначається, що нарада щодо нової пандемії відбудеться в середу, 17 січня.

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"Ця сесія пов'язана з Партнерством із забезпечення стійкості систем охорони здоров'я та Ініціативою щодо спільного нагляду Всесвітнього економічного форуму", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, "хвороба Х" – це гіпотетична назва невідомого патогену, здатного викликати епідемію чи пандемію. ВООЗ ще у 2018 році включила "хворобу X" до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

Загроза нової пандемії

У найближчі 10 років світ може охопити ще одна смертоносна пандемія, така ж, як COVID-19. Згідно з даними британської компанії Airfinity Ltd., яка проводить дослідження у сфері громадського здоров'я, ймовірність виникнення пандемії становить 27,5%.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонсахопкінса, з початку пандемії у світі COVID-19 заразилися майже 676 млн 610 тис. осіб, померли майже 6 млн 882 тис.

В Україні COVID-19 був виявлений у більш ніж 5,4 млн людей, померли понад 111,7 тис.

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