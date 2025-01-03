До пакунку, зокрема входитиме адаптивний одяг.

Міністерство оборони України у 2025 році запровадить видачу "Пакунку пораненого" для військовослужбовців, які проходять лікування. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі МОУ, пакунок включатиме адаптивний одяг, а також засоби особистої гігієни першої потреби.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що пріоритетними напрямами на 2025 рік залишаються покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", - зазначив Мельник.

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Реформа системи підтвердження інвалідності

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада №1338 було затверджено нові підходи до процесу оцінювання повсякденного функціонування особи, які впроваджуються з 1 січня 2025 року.

Ця реформа передбачає впровадження електронного направлення до експертної команди з оцінювання.

У Міністерстві охорони здоров’я зауважили, що завдяки електронній системі шлях пацієнта до отримання рішення стане коротшим. Також спрощуються важливі для багатьох процедури: встановлення або продовження інвалідності, а також оновлення індивідуальної програми реабілітації.

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