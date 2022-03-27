Війна змусила чимало українських сімей розділитися – поки жінки з дітьми евакуювалися, чоловіки залишилися захищати країну.

Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька розповіла, як зберегти почуття і сім’ю в розлуці через війну.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

"Кохання підтримує у складних ситуаціях, наповнює сенсом боротьбу з ворогом і протидію труднощам адаптації на новому місці, надає сил для турботи про близьких. Кохання у час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але кохання й саме потребує підтримки, особливо у період вимушеної розлуки з коханою людиною", – пояснює психотерапевт.

Чому в умовах війни виникають труднощі в стосунках

здається, що почуття зараз не на першому місці: здається, що зараз важливіше воювати, волонтерити, "бути корисним" іншим;

що почуття почекають: у кожного з партнерів першочергові завдання – стояти на посту, працювати, реагувати на сигнали тривоги, налагоджувати побут на новому місці, влаштовувати дитину в садочок, оформляти документи в іншій країні тощо;

кохання притуплюється: виникає відчуття самотності – не вистачає слів любові, обіймів, підтримки.

Протидіяти цим відчуттям може усвідомлення, наскільки ви важливі один для одного, каже експерт.

Як зберегти почуття

Використовуйте у спілкуванні свої зрозумілі тільки вашій парі, "спеціальні" кодові слова, ласкаві прізвиська, які здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя.

Створіть ритуал дзвінків або переписки у месенджерах. Розповідайте один одному про все, що відбулось протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи й досягнення дитини. Добре, якщо є можливість зробити такі дзвінки регулярними. Бажано щодня в один і той самий час.

Говоріть і пишіть про свої почуття. Навіть якщо немає можливості розмов або детальної переписки, надсилайте символічні смайлики або романтичні стікери, які можуть миттєво нагадати партнеру про ваше кохання.

Слухайте партнера. Пам’ятайте, що вам обом зараз нелегко, ви обоє можете бути стривоженими або роздратованими. Спробуйте спокійно реагувати, якщо почуєте емоційні сплески.

Показуйте, що помічаєте зусилля партнера.

Зробіть віртуальне побачення з чашкою кави або найпростішу, але спільну вечерю по різні боки екрану.

Підтримати почуття допомагають дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки), подаровані коханими. Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують і про почуття, які вас об’єднують. А в ситуації тривоги ці дрібнички можуть допомогти "заземлитися", заспокоїтися.

Якщо дружина з дітьми знаходиться у безпечному місці, гарним нагадуванням про мирне життя для чоловіка/батька можуть стати фото дітей у їхніх щоденних справах.

Діліться мріями про спільні справи після перемоги.

Сприймайте вимушену розлуку як привід посумувати один за одним. Головне – це довіра між партнерами, віра в почуття.

Як повідомляв УНІАН, раніше психолог Ірина Тичина пояснила, чому під час війни люди розходяться.