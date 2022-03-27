Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька розповіла, як зберегти почуття і сім’ю в розлуці через війну.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".
"Кохання підтримує у складних ситуаціях, наповнює сенсом боротьбу з ворогом і протидію труднощам адаптації на новому місці, надає сил для турботи про близьких. Кохання у час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але кохання й саме потребує підтримки, особливо у період вимушеної розлуки з коханою людиною", – пояснює психотерапевт.
Чому в умовах війни виникають труднощі в стосунках
- здається, що почуття зараз не на першому місці: здається, що зараз важливіше воювати, волонтерити, "бути корисним" іншим;
- що почуття почекають: у кожного з партнерів першочергові завдання – стояти на посту, працювати, реагувати на сигнали тривоги, налагоджувати побут на новому місці, влаштовувати дитину в садочок, оформляти документи в іншій країні тощо;
- кохання притуплюється: виникає відчуття самотності – не вистачає слів любові, обіймів, підтримки.
Протидіяти цим відчуттям може усвідомлення, наскільки ви важливі один для одного, каже експерт.
Як зберегти почуття
- Використовуйте у спілкуванні свої зрозумілі тільки вашій парі, "спеціальні" кодові слова, ласкаві прізвиська, які здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя.
- Створіть ритуал дзвінків або переписки у месенджерах. Розповідайте один одному про все, що відбулось протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи й досягнення дитини. Добре, якщо є можливість зробити такі дзвінки регулярними. Бажано щодня в один і той самий час.
- Говоріть і пишіть про свої почуття. Навіть якщо немає можливості розмов або детальної переписки, надсилайте символічні смайлики або романтичні стікери, які можуть миттєво нагадати партнеру про ваше кохання.
- Слухайте партнера. Пам’ятайте, що вам обом зараз нелегко, ви обоє можете бути стривоженими або роздратованими. Спробуйте спокійно реагувати, якщо почуєте емоційні сплески.
- Показуйте, що помічаєте зусилля партнера.
- Зробіть віртуальне побачення з чашкою кави або найпростішу, але спільну вечерю по різні боки екрану.
- Підтримати почуття допомагають дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки), подаровані коханими. Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують і про почуття, які вас об’єднують. А в ситуації тривоги ці дрібнички можуть допомогти "заземлитися", заспокоїтися.
- Якщо дружина з дітьми знаходиться у безпечному місці, гарним нагадуванням про мирне життя для чоловіка/батька можуть стати фото дітей у їхніх щоденних справах.
- Діліться мріями про спільні справи після перемоги.
- Сприймайте вимушену розлуку як привід посумувати один за одним. Головне – це довіра між партнерами, віра в почуття.
Як повідомляв УНІАН, раніше психолог Ірина Тичина пояснила, чому під час війни люди розходяться.