У Миколаєві в декларації з лікарем помітили три варіанти відповіді в графі "стать" (фото)

Користувачі у коментарях висловлювали припущення щодо того, що означає це загадкова літера "Н".

Житель Миколаєва, заповнюючи декларацію з лікарем, виявив, що у графі "стать" вказані три варіанти відповідей.

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"Сьогодні заповнював декларацію лікаря! І тут бах, у графі "стать" три варіанти? Три, Карл! Це як? Які можуть бути варіанти?", - написав Олексій Павліщев у Facebook.

Також він опублікував фото, де видно, що в графі "стать" дійсно запропоновано три варіанти: М, Ж і Н.

Нагадаємо, декларації з лікарем підписуються безстроково, але в будь-який момент пацієнт може обрати іншого лікаря і підписати з ним документ. Неправдивою є інформація про те, що ті, хто не підпише декларацію до кінця року, залишиться без медичної допомоги або буде змушений платити за неї.