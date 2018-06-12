У Миколаєві в декларації з лікарем помітили три варіанти відповіді в графі "стать" (фото)
11:00, 12 червня 2018Новини регіонів
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Користувачі у коментарях висловлювали припущення щодо того, що означає це загадкова літера "Н".
Миколаївець виявив у декларації з лікарем три варіанти відповіді в графі «стать» / фото facebook.com/aleksey.pavlishchev
Житель Миколаєва, заповнюючи декларацію з лікарем, виявив, що у графі "стать" вказані три варіанти відповідей.
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"Сьогодні заповнював декларацію лікаря! І тут бах, у графі "стать" три варіанти? Три, Карл! Це як? Які можуть бути варіанти?", - написав Олексій Павліщев у Facebook.
Також він опублікував фото, де видно, що в графі "стать" дійсно запропоновано три варіанти: М, Ж і Н.
Нагадаємо, декларації з лікарем підписуються безстроково, але в будь-який момент пацієнт може обрати іншого лікаря і підписати з ним документ. Неправдивою є інформація про те, що ті, хто не підпише декларацію до кінця року, залишиться без медичної допомоги або буде змушений платити за неї.
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