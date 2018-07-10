В Одеській області померла новонароджена дівчинка, її залишили на підвіконні у пологовому будинку

Дитина була загорнута в пелюшки і ледве дихала. Медики не змогли врятувати життя немовляти.

У місті Подільськ Одеської області сьогодні померла новонароджена дівчинка, яку залишили на підвіконні в пологовому будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, сьогодні лікар міської лікарні Подольська знайшов дитину на підвіконні в будівлі пологового будинку. Дитина була загорнута в пелюшки і ледве дихала.

Як наголошують у главку, медики одразу почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати немовля не змогли.

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Поліцейські встановлюють причини і обставини смерті немовляти. Призначено відповідну експертизу.

На цей час правоохоронці розшукують породіллю. Зазначається, що до оперативно-розшукових заходів залучено кінологічну службу прикордонного загону. Поки що матір дитини знайти не вдалося.

Поліцейські просять жителів районного центру Подільськ, Подільського району та сусідніх районів області - Окнянського, Балтського, Захарівського - повідомляти інформацію про жінок, яких бачили вагітними, проте новонароджених дітей у них немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.