У Житомирі пацієнт викинувся з вікна шостого поверху лікарні

Трагедія сталася вчора, 24 липня, близько 18.20.

У Житомирі внаслідок падіння з вікна лікарні, яке розташоване на 6-му поверсі, загинув пацієнт.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, трагедія сталася вчора, 24 липня, близько 18.20.

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Згідно з повідомленням, з вікна шостого поверху Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського вистрибнув хворий, який проходив лікування.

За попередньою інформацією, мешканець Бердичева,1966 року народження, вистрибнув з вікна лікарні і розбився. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка, за цим фактом поліція проводить перевірку. Причини, що спонукали чоловіка до такого вчинку, наразі встановлюються.