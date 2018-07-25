У Житомирі пацієнт викинувся з вікна шостого поверху лікарні
11:58, 25 липня 2018Новини регіонів
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Трагедія сталася вчора, 24 липня, близько 18.20.
Чоловік помер, вистрибнувши з вікна / фото Yulya Balaeva via flickr.com
У Житомирі внаслідок падіння з вікна лікарні, яке розташоване на 6-му поверсі, загинув пацієнт.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, трагедія сталася вчора, 24 липня, близько 18.20.
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Згідно з повідомленням, з вікна шостого поверху Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського вистрибнув хворий, який проходив лікування.
За попередньою інформацією, мешканець Бердичева,1966 року народження, вистрибнув з вікна лікарні і розбився. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть чоловіка, за цим фактом поліція проводить перевірку. Причини, що спонукали чоловіка до такого вчинку, наразі встановлюються.
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