В Одесі помер перехожий, якого відмовилася забирати "швидка"

Для встановлення причин смерті тіло хлопця направили на судово-медичну експертизу.

В одному з парків Одеси було знайдено труп чоловіка. За словами очевидців, хлопець сидів на лавочці в сквері ще з вечора.

"Зранку він був вже на газоні біля пам'ятника ледь живий. Працівники кафе дали йому каву, полили водою. Коли він трохи отямився, то пересадили під дерево, а після викликали "швидку", - розповідають "Одесса.net" свідки.

На місце прибула карета швидкої допомоги, але госпіталізувати чоловіка медики не стали.

Читайте такожВ Одеській області за загадкових обставин померло немовля

"Швидка" приїхала, лікарі оглянули, виміряли тиск, запитали, чи готовий госпіталізуватися. Він промимрив щось. Працівник швидкої сказав: "Ось бачите, він відмовляється від госпіталізації", - зазначили люди.

Через деякий час чоловік помер, й перехожі викликали поліцію. За інформацією ЗМІ, правоохоронці кажуть, що молодик перебував у стані алкогольного або наркотичного отруєння.

Прес-служба Нацполіції в Одеській області пізніше повідомила, що зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".