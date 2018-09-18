Скандал на Херсонщині: у лікарні мертвонароджених дітей викидали на звалище (відео)

У лікарні на Херсонщині роками мертвонароджені діти утилізовувалися як медичні відходи.

У Херсонській обласній клінічній лікарні мертвонароджених дітей вважали біосміттям та викидали на звалище.

Про цю ситуацію уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі розповів батько, дитина якого народилася вчасно, але мертвою.

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Тому Кулеба приїхав до медзакладу, щоб особисто переконатися в тому, що лікарня утилізувала мертвонароджених дітей разом з післяопераційними відходами.

"Головний лікар з понад 20-річним стажем зміг лише вибачитися та зазначив, що це їхня провина, і він не знав, що мертвонароджена дитина не є плодом, і тому повинно бути проведене гідне поховання. І в цій лікарні роками мертвонароджені діти утилізовувалися як медичні відходи", - розповів уповноважений президента України з прав дитини.

Тому Кулеба звернувся до очільника Херсонської області з обов'язковим проведенням службового розслідування, а також до МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Миколаєві під час прибирання звалища на кладовищі виявили людські рештки.