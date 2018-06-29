У Миколаєві під час прибирання звалища на кладовищі виявили людські рештки (фото)

19:30, 29 червня 2018
Інциденти
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Звільнилася площа становитиме близько 100 квадратних метрів / "Новини N"

Працівники комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» під час прибирання несанкціонованої звалища на Тернівському кладовищі виявили людські останки, які тепер вимагають перепоховання.

Про це повідомив директор «ритуального» підприємства Михайло Трофанюк, передають "Новости N".

"Новини N"

«В процесі робіт по ліквідації сміттєвого завалу на Тернівському кладовищі були знайдені не тільки козацькі хрести», – написав Трофанюк.

На сайті «Миколаївська ритуальна служба» повідомляється, що знайдені в процесі прибирання сміття останки тепер потрібно захоронити.

"Новини N"

«Співробітники КП «Миколаївська ритуальна служба» вирішили не робити вихідного в процесі очищення кладовища в Тернівці від сміттєвої купи, багато років привільно яка відчувала себе в самому центрі. Звільнилася площа становитиме близько 100 квадратних метрів. Після перевірки на наявність поховань, можна буде говорити про придатність цієї території для нових поховань спочилих місцевих жителів. Ну а до цього співробітникам КП належить провести людське поховання знайдених в цій купі людських останків», – йдеться на сайті.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Миколаєві в смітті на кладовищі знайшли «козачі» хрести.

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Теги: #Миколаїв#труп