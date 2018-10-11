У Житомирі шукають горе-матір, яка підкинула під ліфт багатоповерхівки щойно народжене немовля (відео)

Матір-зозулю шукають, але поки безрезультатно.

Заплакане немовля на пелюшці у холодному під’їзді знайшли у Житомирі. Врятували маленьку дівчинку жителі будинку, які почули дитячий плач.

Замість мами маленьку тепер доглядають медсестри лікарні. Вони няньчаться з нею, як з рідною, і переконують, що дитина любить бути на руках, йдеться в сюжеті ТСН.

"Вона така світленька сама по собі, очки карі, гарненька. Як заспокоїться, лежить така миленька. Їсть вона сама з пляшки, з сосочки – гарно все з’їдає", - каже медсестра відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної дитячої лікарні Оксана Піскун.

Крихітну дівчинку знайшли у малосімейці пізно ввечері. Її лишили у куточку біля ліфту, легко вдягнена дівчинка лежала на пелюшці і кричала від холоду. "Купала дитину, приготувала їсти, чую – плач. Лежить майже гола, соска і шапочка в іншому боці", - розповіла мешканка будинку Владислава Огір.

"Взагалі в шоці. У мене двоє дітей. Краще, мені здається, занести в лікарню, тебе за це не посадять, а якщо вже залишила, викинула, слава Богу, хоч не на смітник, а так, що люди почули", - дивується сусідка Ірина Титорчук.

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Люди одразу викликали поліцію і швидку, немовля доправили у реанімацію. "Температура у дитини була 35 градусів. Якби ще довше, то стан дитини був би важчим. Знаходиться у важкому за рахунок пережитих проблем, але в стабільному стані", - каже заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної дитячої лікарні Тетяна Килимник.

Медики розповіли, що коли дівчинку привезли, їй було лише кілька годин від народження. Нині вона здорова, важить 2 кілограми 750 грамів, зростом 48 см. Була одягнута чисто і охайно. "Я думаю, що це мама, у якої було це складне рішення, але вона певною мірою турбувалася. Навіть те, що в неї була пустишка, а пустишка не з дешевих. Я думаю, що її мама залишила так, знаючи, що її знайдуть", - припустила лікар.

Відомо, що один з мешканців будинку бачив жінку, яка залишила немовля. Але ймовірна мати так швидко побігла, що роздивитися її, як слід, він не зміг, тому зараз поліція обходить найближчі будинки у пошуках породіль. За залишення дитини у небезпеці жінці, яка підкинула немовля у під’їзд, загрожує до трьох років ув’язнення. "Дитина, ми думаємо, попередньо, знаходилася недовго у під’їзді. На даний час поліція проводить заходи для встановлення особи, яка залишила дитину. Можливо, це мати або якась інша особа", - пояснила керівник відділу звязків з громадськістю ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.

Найближчі два місяці маленька знайда проведе у лікарні, тому медсестри і лікарі вже почали підшукувати їй ім’я. Лікарі сподіваються, що мати все ж таки оговтається і забере дитину до себе. Якщо ні – дівчинку переведуть у сиротинець і там шукатимуть їй прийомних батьків.