З'явилися подробиці секс-скандалу на Житомирщині, де тренер розбещував 11-річну дівчинку (відео)

Шахового тренера на Житомирщині підозрюють у розбещенні учениці.

На Житомирщині 59-річного чоловіка підозрюють у розбещенні 11-річної дівчинки.

Тренера шахового гуртка затримали за підозрою у злочинних діях проти учениці просто під час заняття, йдеться в сюжеті ТСН.

"Звернулася до нас мати цієї дівчинки. Вона побачила, ми провели низку заходів, на гарячому його було затримано і повідомлено про підозру", - розповів керівник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Колеги підозрюваного про секс-скандал дізналися з інтернету. Вони шоковані й у провину досвідченого педагога не вірять. "Стільки дітей у нього було, результати були. Діти виконували й перші розряди. Набирав з шести років, із першого класу, приводили батьки, тут чекали, а він там з ними займався", - каже Леонід Зелінський.

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У гурток "Біла тура" ходило до трьох десятків учнів віком від 6 до 17 років. Керівник центру спортивного дозвілля переконує, що на розпусну поведінку підлеглого досі ніхто не скаржився. "Якби було, я би сам вчинив ґвалт. Ні від батьків, ні письмово, ні усно – взагалі нічого не було. Я кожного дня з ним спілкувався", - розповів керівник міського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для усіх" Олег Рудніцький.

Клас, де проходили заняття з шахів, нині зачинений та опечатаний поліцією. Батьки тепер відмовляються водити дітей у гурток. Звістка про вчителя, який розбещував дівчинку просто під час занять, миттю облетіла Бердичів. "Я шокована, мене аж морозить, такого не може бути. З п’ятого поверху сусідка ходить, і на змагання їздить", - каже Елла Тиха. "Це ненормально. Це зараз дитині лікуватися, це емоційний зрив. Треба перевіряти чоловіків, що з дітьми спілкуються", - вважає Сніжана Лінкевич.

В міському управлінні освіти коментувати секс-скандал не хочуть, поки провина тренера не доведена. "А якщо це не він, і він не винен, то що ми потім будемо говорити", - пояснює заступник міського голови Бердичева Валентина Адаменко.

Щоправда, контроль за поведінкою вчителів обіцяють посилити вже від завтра. "Щоб ходили дивилися по залах, по приміщеннях підсобних. Говорили з дітьми і розпитували. Це надзвичайно неприємно", - каже чиновниця.

За розбещення 11-річної дівчинки шаховому тренеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Рішенням суду його вже взяли під варту на два місяці.