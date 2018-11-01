У Запорізькій області дитина ледь не померла через помилку лікарів (фото)

Дитина зараз перебуває в тяжкому стані в реанімації, можливо, знадобиться ще одна операція.

У Запорізькій області дитина ледь не померла через те, що лікарі не могли поставити правильний діагноз.

Учень 4-го класу Богдан з Бердянська перебував у реанімаційному відділення 4 дні. У хлопчика була блювота і температура. Лікарі заявили, що у дитини кишкова інфекція, тому їй давали антибіотики. Після чого хлопчика виписали з лікарні, передає ZаБор.

Наступнгого дня батьки привезли Богдана в педіатричне відділення з високою температурою, тут він пробув ще тиждень.

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У лікарні зробили УЗД, хлопчику продовжували давати антибіотики й намагалися знайти причину захворювання. При цьому направлення у Запоріжжі не давали, хоча температура хлопчика піднімалася до 39.6.

У суботу, 27 жовтня, у Богдана стався гострий напад болю в животі й тільки після цього батькам дали направлення в обласну лікарню.

Батьки власним транспортом привезли дитину до Дніпра, а в понеділок його прооперували. Виявилося, що у хлопчика був апендицит з перитонітом і загноєнням, рідина в порожнині тазу, спайка кишок.

Богдан зараз у тяжкому стані в реанімації, можливо, знадобиться ще одна операція. Стан тяжкий, але стабільний.

Нагадаємо, 23 жовтня у соцмережі повідомили, що лікар ужгородської районної лікарні "загубтив" голку в горлі дитини.