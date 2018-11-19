Скандал із булінгом у школі Львова з боку вчительки отримав продовження (відео)

Батько дитини після інциденту одразу перевів хлопчика до іншої школи.

Львівська вчителька, яку звинуватили в приниженні учня, відбулась лише доганою.

Про булінг з боку педагога заявив батько 9-річного Дмитра. На доказ своїх слів продемонстрував аудіозапис, де вчитель відмовляється брати хлопчика у поїздку, йдеться в сюжеті ТСН.

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За словами батька, класний керівник при всіх учнях наголосила, що Дмитро не їздитиме на екскурсії через те, що його захитало в автобусі.

Після цього, наголошує батько, однокласники почали насміхатися із сина. Комісія, яка вивчала шкільний конфлікт, рекомендувала директору покарати педагога доганою.

Батько ж не чекаючи висновків освітянської комісії перевів сина до іншої школи.

Як повідомлялося, раніше батьки львівського 4-класника заявили про булінг із боку класного керівника. Вони кажуть, що вчителька принижує їхнього сина при всьому класі.

"Ніхто не буде вашу ригачку збирати", - заявила вчителька молодших класів про 9-річного Дмитра.