"Ніхто не буде вашу ригачку збирати": у школі Львова розгорівся конфлікт через ставлення вчительки до учня (відео)

Батько школяра вважає, що педагог перейшла всі дозволені межі та має бути покарана.

Батьки львівського 4-класника заявили про булінг із боку класного керівника. Вони кажуть, що вчителька принижує їхнього сина при всьому класі.

"Ніхто не буде вашу ригачку збирати", - заявила вчителька молодших класів про 9-річного Дмитра, йдеться в сюжеті ТСН.

Так вона пояснила, чому хлопчик не поїде разом із усіма на екскурсію. Торік взимку тоді ще 3-Б клас вперше вибрався у подорож, і в автобусі Дмитрика знудило. Відтоді, запевняє батько, дитину принижують і цькують. "Вона на уроці спитала дітей, хто хоче поїхати в поїздку, діти всі підняли руку, мій теж підняв руку, вона говорить Діма встань, ти з нами не поїдеш, тому що ти ригаєш", - розповів Олександр Тарасюк.

Ставлення вчительки копіюють і діти. "Не хочуть бавитися з моєю дитиною, вони не хочуть брати за руку, говорять: ти хворий. У мене дитина приходить додому в розпачі, говорить: тато, чим я відрізняюся від інших", - каже чоловік.

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Батько розповідає, що спочатку марно намагався залагодити конфлікт разом із дирекцією, тоді написав про це у соцмережі та звернувся до відділу освіти. На захист вчительки стали майже всі батьки – вони вважають, що тато Дмитра змонтував відеодокази, а дитину відправив у поїздку безвідповідально. "Нам не повідомили, що дитина не переносила дороги. Дитині цілу дорогу було зле. Я, як мама, надавала дитині допомогу, я п’ять годин відстояла в автобусі і надавала йому допомогу, збирала його випорожнення", - пояснює голова батьківського комітету Ольга Ждан.

Цього тижня четвертий клас мав їхати на екскурсію в обсерваторію. Батьки кажуть, що діти дуже чекали цієї мандрівки, але вчителька її скасувала та пояснила – мовляв, через тата одного хлопчика не поїде увесь класс. Чому – пояснень не надала. "Я буду говорити, але коли буде закінчене вивчення цього питання. Дякую, без коментарів", - заявила вчитель молодших класів Львівського ліцею №2 Вікторія Коберська.

Директор школи у присутності ТСН слухає запис і зізнається, що вражена. "Мені прикро це чути. Прикро, що стався такий конфлікт в нашому навчальному закладі. Батько своє, вчителька своє – один одного не хочуть почути", - каже директор Львівського ліцею №2 Лідія Савчук. Чи була поведінка вчителя непедагогічною, тепер розбирається освітянська комісія. "Є представники відділу освіти, психолог залучений, юрист залучений – і ми вивчаємо, чи насправді мало місце таке ставлення до дитини, чи не мало", - розповіла керівник відділу освіти Франківського району Львова Леся Васюта.

А от представники батьківської ради Львівщини вже переконані, що це було цькування і приниження. "Відбулася класична схема булінгу і знущання над дитиною. Ми думаємо, що постраждала не одна дитина, там постраждав уесь клас, психологічну травму отримав", - каже голова ГО "Батьківська рада Львівщини" Олена Пономарева. Батько ж Дмитрика каже, що домагатиметься звільнення вчительки, а сина забере з цієї школи.

Як повідомляв УНІАН, раніше у харківській школі №151 розгорівся скандал. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчального семестру. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася та поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.