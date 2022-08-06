Наразі міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, не контролюють ЗАЕС.

Російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник прес-служби ГУР Андрій Юсов.

Він наголосив, що наразі міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, не контролюють ЗАЕС.

"Більше того, оприлюднено міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами ЗАЕС в Енергодарі. Зрозуміло, що це ядерний шантаж та небезпека", - заявив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що росіяни можуть підтвердити свою непричетність до ядерного шантажу та артобстрілів ЗАЕС, передавши контроль над нею МАГАТЕ та міжнародній комісі.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі попередив про загрозу ядерної катастрофи через обстріл Запорізької атомної електростанції.

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