Препарат стане доступним для пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією першого типу в 2023 році.

Вперше в Україні пацієнтам будуть безоплатно доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Зазначається, що сьогодні на засіданні уряду було підтримано пропозицію МОЗ здійснити закупівлі дев'яти лікарських засобів за договорами керованого доступу. Вісім з них закуповувалося раніше централізовано, один - буде закуплено вперше.

"Вперше в Україні, завдяки використанню договору керованого доступу, який дозволяє зберегти конфіденційною ціну, вдалося централізовано закупити препарат "Еврісді" ("Рисдиплам") для лікування дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію (СМА). Ліки будуть надаватися пацієнтам безоплатно", - йдеться у повідомленні.

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Як зауважив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, один флакон препарату "Рисдиплам" в українських аптеках коштує понад 250 тис. грн.

Також у МОЗ зауважили, що препарат стане доступним для пацієнтів зі СМА першого типу в 2023 році.

Цей лікарський засіб отримуватимуть пацієнти зі СМА, які відповідатимуть критеріям включення до програми (вік, тип хвороби тощо), в тому числі ті, яким буде поставлено діагноз за результатами програми розширеного неонатального скринінгу.

Докладні умови отримання пацієнтами цього лікарського засобу буде повідомлено згодом.

У МОЗ також зазначили, що за результатами укладання договорів керованого доступу з компаніями "Sanofi", "BioMarin" та "Takeda" щодо лікарських засобів, які раніше вже закуповувалися централізовано, лише в 2022 році вдасться заощадити близько 10 млн доларів (за перерахунку на валютну ціну 2021 року) та близько 100 млн грн (за використання гривневих цін 2021 року).

Механізм ДКД, який передбачає прямі та конфіденційні перемовини між замовником і виробником, застосовується у багатьох країнах світу, зокрема в Італії, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії, Литві та інших. Лікарські засоби, що закуповуються МОЗ, використовуються для лікування проти рідкісних (орфанних) захворювань, наприклад, хвороби Гоше, мукополісахаридозів, гемофілії та ін.

Що таке СМА

СМА - це рідкісна нервово-м'язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті.

"Рисдиплам" - єдиний лікарський засіб проти спінальної м'язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома, адже його слід приймати орально.

У світі існує три препарати для лікування СМА: Zolgensma, Evrysdi, Spinraza. Перший вводиться до дворічного віку і лагодить ген SMN1, зупиняючи хворобу назавжди. Два останні потрібно застосовувати протягом усього життя.

У липні українські лікарні вперше отримали Spinraza, які називають однією з "найдорожчих ін’єкцій" у світі.

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