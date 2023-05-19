В Охматдиті лікують 10-річного хлопчика з рідкісною формою недосконалого остеогенезу. Через це захворювання у дитини переломи траплялися кожні два місяці.

Як йдеться у повідомленні лікарні, 10-річний Павло з Києва опинився в Охматдиті через рідкісне генетичне захворювання - недосконалий остеогенез. Така хвороба характеризується крихкістю кісток та підвищеним ризиком переломів від легкої травми.

"Перший перелом хлопчик отримав, коли йому було 1 рік і 2 місяці - тоді Павло впав з невисокого ліжечка та зламав ключицю. Наступний нещасний випадок трапився через місяць, коли на ніжку звалилася книжечка. Невдовзі дитина зламала обидві руки, впавши з манежу. Загалом були періоди, коли переломи траплялися що два місяці. Потім, аби уникнути травм, батьки не випускали дитину з рук роками", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у лікарні, дігноз Павлу поставили лише у 5 років за клінічною картиною, коли родина приїхала на обстеження до Харкова. "Мені завжди було страшно за сина, адже один необережний рух, і він може отримати чергову травму. І я дуже рада, що влітку 2022 року, коли діагноз підтвердився генетично, ми потрапили в Охматдит та почали відповідне лікування", - розповіла мама хлопчика Тетяна.

"На жаль, недосконалий остеогенез - невиліковне захворювання. Проте завдяки лікуванню можна досягти стану компенсації. Це означає, що терапія не дає недузі прогресувати та зупиняє її розвиток", - зазначили у лікарні.

"У Павла одна з найрідкісніших форм недосконалого остеогенезу. Вона поєднується з можливістю розвитку інших ускладнень. Це може бути ураження зору, слуху, дихальної системи, серцево-судинної тощо. Тому дуже важливо підтримувати стан пацієнта - це можливо завдяки введенню спеціального препарату в організм", – пояснила лікуюча лікарка пацієнта Лариса Яцунь.

У Охматдиті зазначили, що процедуру потрібно повторювати раз на кілька місяців. У Павла було дві успішні введення золедронової кислоти. Тепер хлопчик почуває себе краще та вже готується до наступних процедур.