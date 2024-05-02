Йдеться, зокрема про парки відпочинку "Пуща-Водиця" та "Наталка".

3 травня в парках Оболонського району Києва проведуть акарицидну обробку газонів. Як зазначається у повідомленні на сайті Оболонської районної державної адміністрації, 3 травня в парках відпочинку "Пуща-Водиця", "Наталка" та парку на вул. Бережанській, 10-20, проводитиметься акарицидна обробка газонів (від кліщів).

"Тому просимо вас не відвідувати парки в цей день. Дякуємо за розуміння!", - закликали в РДА і повідомили, що відповідні роботи розпочнуться о 07:00.

11 квітня на сторінці Комунального об’єднання "Київзеленбуд" у Facebook зазначалося, що у Києві розпочинають боротьбу з кліщами. В окремих парках Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів вже здійснили акарицидні обробки зелених зон.

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Зокрема, у парку "Перемога", парку вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка, парку "Нивки", парку з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича, парку "Муромець", сквері на перетині вул. Миколи Закревського та Олександри Екстер, а також у сквері на перетині вул. Миколи Закревського та Милославської.

"Акарицидні заходи, які проводять згідно з нормами санітарного законодавства та методичними вказівками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, не несуть небезпеки для людей та тварин", - запевнили у "Київзеленбуді".

Тоді ж у КО навели перелік адрес, де пройдуть планові акарицидні обробки зелених зон. Так, у Голосіївському районі це парк ім. Максима Рильського, парк "Покал", лісопарк на вул. Кайсарова, лісопарк біля Совських ставків.

Дарницький район: парк "Позняки", парк "Партизанська слава", парк "Прибережний", фітнес-парк "Озеро Лебедине" та парк "Срібний кіл".

У Деснянському районі це парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича, сквер на перетині вул. Миколи Закревського та Олександри Екстер, сквер на перетині вул. Миколи Закревського та Милославської, парк "Муромець".

Дніпровський район - парк "Перемога", парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русанівській набережній; Оболонський район - парк "Пуща-Водиця", парк "Наталка" та парк на вул. Бережанський, 10-20.

Печерський район: Наводницький парк, парк Слави, Печерський ландшафтний парк, парк "Аскольдова могила", зелені зони бульвару Марії Приймаченко, схили Набережного шосе, Наддніпрянське шосе, Паркова дорога, сквер Марії Заньковецької, бульвар Лесі Українки, Маріїнський парк, Міський сад, Хрещатий парк.

Подільський район: сквер на горі Уздихальниця, Замкова гора, Куренівський парк, парк біля кінотеатру Шевченка, парк "Кинь-Грусть", зелена зона на вул. Тираспільській, площа Валерія Марченка, Сирецький гай (озера), сквер по проспекту Правди, сквер ім. Кузьми Скрябіна, зона відпочинку "Виноградар".

Святошинський район: парк "Совки", парк ім. генерала Потапова, парк на вул. Ореста Васкула, сквер на вул. Михайла Котельникова 26-32/11; Солом’янський район: парк "Відрадний", Солом’янський ландшафтний парк, парк "Орлятко", парк "Супутник", Протасів Яр та парк "Совська Балка".

У Шевченківському районі це парк "Нивки", парк "Сирецький", сквер на вул. Ризькій, парк "Сирецький гай", сквер на розі вул. Володимира Винниченка та Павлівської, парк "Володимирська гірка", парк на схилах Пейзажної алеї, парк на схилах Смородинського узвозу, сквер ім. Котляревського, парк Шевченківського району, меморіал "Бабин яр", парк ім. Івана Багряного, сквер на вул. Макарівська.

Новини Києва - деталі

Раніше у Київській міській державній адміністрації зазначили, що у Києві цього року не планують відкривати пляжний сезон. На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА було ухвалене рішення про те, щоб у Києві не відкривати пляжний сезон, враховуючи дію воєнного стану.

"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - зауважили у міській владі.

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