Міський голова столиці закликав власників аптек працювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці вистачає ліків, і є запас на випадок надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

На запитання, як наразі працюють лікарні в місті та чи всім вони забезпечені, міський голова відповів:

"У нас вистачає ліків. Більше того, нами зроблений запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в Києві. Ми сподіваємося, що цього не буде. Але, утім, запас у нас є".

Крім того, за словами Кличка, до Києва надходить також допомога у вигляді запасів медикаментів.

"Майже всі медикаменти є", - запевнив він і звернувся до власників аптек, аби вони здійснювали свою роботу.

Лікарні, сказав Кличко, "працюють у звичайному режимі".

Нагадаємо, раніше голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов заявив, що на всіх мешканців Києва створені запаси продуктів довготривалого зберігання. За його словами, у столиці розгорнуті пункти приготування їжі, гарячі обіди можна отримати в кожному районі.

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