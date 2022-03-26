Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов зазначає, що на всіх мешканців Києва створені запаси продуктів довготривалого зберігання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, військова адміністрація турбується про найменш захищених. "Це пенсіонери, люди з інвалідністю та мами з маленькими дітьми", - додав він.
Голова ОВА розповів, що в Києві розгорнуті пункти приготування їжі, гарячі обіди можна отримати в кожному районі. "Таких центрів сьогодні близько сотні", - зазначив він.
Крім того, Жернов додав, що у близько 50 пунктах люди можуть отримати гуманітарну допомогу різного характеру. В тому числі, йдеться про медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни та продукти довготривалого зберігання.
"Щодня мобільні районні групи відповідно до заявок адресно доставляють гуманітарну допомогу тим, кому це необхідно", - сказав голова ОВА.
Так, зауважив він, Гуманітарний штаб Києва працює в посиленому режимі, приймає товари, які надходять. "Згідно з розподілу військового керівництва направляє тим, кому це необхідно: військам, населенню та медичним закладам", - зазначив Жернов.
Він також повідомив: "Сьогодні можу сказати, що створені запаси продуктів довготривалого зберігання на всіх, хто проживає в Києві, та тих, хто обороняє, на довготривалий термін".