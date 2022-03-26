Також містянам буде надаватися санітарна допомога.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов зазначає, що на всіх мешканців Києва створені запаси продуктів довготривалого зберігання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, військова адміністрація турбується про найменш захищених. "Це пенсіонери, люди з інвалідністю та мами з маленькими дітьми", - додав він.

Голова ОВА розповів, що в Києві розгорнуті пункти приготування їжі, гарячі обіди можна отримати в кожному районі. "Таких центрів сьогодні близько сотні", - зазначив він.

Крім того, Жернов додав, що у близько 50 пунктах люди можуть отримати гуманітарну допомогу різного характеру. В тому числі, йдеться про медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни та продукти довготривалого зберігання.

"Щодня мобільні районні групи відповідно до заявок адресно доставляють гуманітарну допомогу тим, кому це необхідно", - сказав голова ОВА.

Так, зауважив він, Гуманітарний штаб Києва працює в посиленому режимі, приймає товари, які надходять. "Згідно з розподілу військового керівництва направляє тим, кому це необхідно: військам, населенню та медичним закладам", - зазначив Жернов.

Він також повідомив: "Сьогодні можу сказати, що створені запаси продуктів довготривалого зберігання на всіх, хто проживає в Києві, та тих, хто обороняє, на довготривалий термін".

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