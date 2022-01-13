Прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего заявив що люди, які не зробили першу дозу вакцини, повинні будуть заплатити внесок.

Канадська провінція Квебек буде стягувати "податок на здоров'я" з жителів, не щеплених від коронавірусу.

Тільки близько 13% жителів Квебеку не щеплені, але вони становлять майже половину всіх випадків госпіталізації з коронавірусом, повідомляє Бі-бі-сі. Крім цього, в Квебеку зареєстровано найбільше число смертей від COVID-19 в Канаді.

Згідно з федеральними даними, до 1 січня 85% жителів провінції отримали хоча б одну дозу вакцини.

Прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего заявив на прес-конференції, що люди, які не зробили першу дозу вакцини, повинні будуть заплатити внесок. Розмір його ще не названо, але, за його словами, він буде немаленьким.

"Я думаю, що зараз це питання справедливості по відношенню до 90% населення, яке пішло на певні жертви, - сказав Лего. - Я вважаю, що ми їм зобов'язані".

Число померлих від коронавірусу в Квебеку досягло 12 тис. У попередню добу було зареєстровано 62 смерті - це відповідає рівню січня 2021 року, до початку масової вакцинації в провінції. Серед пацієнтів, які перебувають у реанімації, кількість нещеплених становить 45%.

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Крім того, минулого тижня влада провінції оголосила, що для покупок в державних магазинах, де продають марихуану і алкоголь, буде потрібно свідоцтво про вакцинацію.

У Квебеку також діє комендантська година (вже друга за час пандемії) з 22:00 до 05:00.

Де ще штрафують нещеплених

Квебек - не єдиний регіон у світі, який штрафуює нещеплених. З кінця січня невакциновані греки старше 60 років будуть платити 100 євро штрафу місяць, а в Сінгапурі пацієнтам з коронавірусом доводиться самостійно оплачувати медичні рахунки, якщо у них немає щеплення. Також за відсутність вакцинації від коронавірусу штрафи ввела Італія.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.