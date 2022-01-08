Крім доступу в офіси, так званий "зелений паспорт" знадобиться і для походу в перукарню або до косметолога.

В Італії 1 лютого вводяться штрафи для невакцинованих від коронавірусу громадян старше 50 років. Їм загрожує штраф у розмірі 100 євро.

Крім того, з 15 лютого штрафуватимуть і нещеплених співробітників приватних і державних компаній, а також фрілансерів, повідомляє La Repubblica.

Щоб вийти на роботу, італійці повинні будуть показати "зелений паспорт" з відміткою про бустерну дозу вакцинації або перенесений коронавірус.

Відповідальними за наявність "зеленого паспорта" у співробітників є роботодавці, яким загрожує від 400 до 1000 євро штрафу, якщо у підлеглого не виявиться такого документа. Самому співробітнику загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро.

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Якщо співробітник не вийшов на роботу через відсутність "зеленого паспорта", то буде вважатися, що він був відсутній без поважних причин, і роботодавець має право позбавити його оплати праці.

Покарання не поширюється на тих, у кого офіційно підтверджені протипоказання до вакцинації.

Крім того, з 20 січня для відвідування перукарень і косметологічних кабінетів потрібно буде також показати "зелений паспорт", але без позначки про бустерну дозу, з 10 січня це правило пошириться на проїзд у громадському транспорті, з 1 лютого – на держустанови, магазини і банки. При цьому для відвідування аптек і продуктових цей документ вимагатися не буде.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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