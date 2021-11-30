Порушників чекатиме штраф до 7,2 тисячі євро та кількатижневе позбавлення волі.

Влада Австрії підготувала законопроект, який передбачає покарання для тих, хто відмовиться від обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Автори ініціативи пропонують штрафи у розмірі до 7,2 тисячі євро й навіть кількатижневе ув’язнення.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Читайте такожЛікар розкрив основні помилки при COVID-19За даними газети, у разі першої відмови від щеплення проти COVID-19 мешканця Австрії викличуть до районного адміністративного органу. Якщо людина проігнорує це запрошення, то за чотири тижні її викличуть знову. Після третьої відмови порушника пропонують штрафувати на 3,6 тисячі євро або позбавити волі на чотири тижні.

У разі повторної відмови від вакцинації штраф може збільшитися до 7,2 тисячі євро.

Законопроект доопрацьовуватиметься. У разі ухвалення закон набуде чинності з лютого 2022 року та діятиме протягом трьох років.

Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу

У Франції набрала чинності обов’язкова вакцинація від коронавірусу для медиків.

Тим часом у Британії медпрацівникам, людям, старшим 50-ти років, та іншим групам ризику офіційно рекомендували зробити третю дозу щеплення, оскільки це допоможе виробити кращий імунітет перед зимовим сезоном. Єдине застереження – почекати хоча б півроку після другої дози. Третю, так звану бустерну дозу, вже місяць колють в Ізраїлі і планують в багатьох інших країнах. Між тим Всесвітня організація охорони здоров'я попросила країни відмовитись від третіх доз до кінця цього року.

У США федеральних службовців зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу до 22 листопада. У вказівках для федеральних установ, які були опубліковані на федеральному сайті, адміністрація заявила, що всі відомства повинні діяти "оперативно, щоб їх співробітники були повністю вакциновані якомога швидше і не пізніше 22 листопада".

Автор: Марта Гичко