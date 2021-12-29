Лікарі провели складну операцію. Наразі дівчинка проходить реабілітаційний період.

Львівські лікарі провели складну нейрохірургічну операцію на спинному мозку 5-річної дівчинки, завдяки чому повернули їй здатність вільно ходити.

Про це йдеться у повідомленні Першого територіального медичного об'єднання Львова у соцмережі.

"Христина, яка кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою, отримала шанс самостійно ходити завдяки операції на спинному мозку. Таке складне нейрохірургічне втручання у дитячій лікарні на Орлика виконане вперше", - зазначається у повідомленні.

Лікарі розповіли, що дівчинка народилася, здавалося, здоровою: активно розвивалася і у рік, як більшість діток, навчилася ходити. Однак за кілька місяців м’язи в її ніжках почали напружуватися, з’явилося відчуття крепатури, яке щодень лише посилювалося. За якийсь час дитя вже не могло стати на стопи.

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"Причина - генетична хвороба Штрюмпеля. Це спадкове захворювання, за якого вражаються бічні і передні спинномозкові стовпи. Хвороба небезпечна паралічем нижніх кінцівок", - зазначається у повідомленні.

Як йдеться у повідомленні, під час операції нейрохірурги дістали до спинного мозку і частково перерізали чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. "Операцію треба виконати так, щоб усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух", - уточнили лікарі.

Ще донедавна такі операції виконувалися лише за кордоном. Однак батьки Христини після консультацій з клініками Туреччини, Ізраїлю та Польщі вирішили довіритися львівським лікарям.

"Операція минула успішно. Неозброєним оком видно: напруга у м’язах ніжок нашої маленької пацієнтки зменшилася. Наразі дівчинка проходить реабілітацію. І хоча без опори вона ще не ходить, але уже може повністю ставати на стопи. Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно ходити", - зазначається у повідомленні.

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