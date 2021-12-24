У Львові 17-річний Віктор через ускладнення після коронавірусу, який пройшов безсимптомно, потрапив до реанімації та впав у мозкову кому. Після тривалого і дорогого лікування підлітка медикам вдалося його врятувати.
Як йдеться в сюжеті ТСН, за словами мами юного пацієнта Олени Боднар, до районної лікарні син потрапив з вітрянкою. Однак після відповідного лікування стан Віктора не покращувався - він навіть відмовлявся від їжі та води, скаржився на слабкість.
Після цього хлопець був госпіталізований до лікарні Львова, і його тиск був критично низьким: 60 на 20, а сатурація знизилася до 70%. Медики відразу зробили йому тест на антиген - так з'ясувалося, що крім вітрянки Віктор безсимптомно переніс ще й COVID-19, і саме він дав таке серйозне ускладнення.
Читайте такожВ МОЗ назвали одне з найсерйозніших ускладнень від COVID-19: які симптоми
Через кілька днів перебування в реанімації медики діагностували мозкову кому, і юнака підключили до спеціального апарату, який очищає кров.
За словами завідувача відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого медичного центру Романа Собко, у пацієнта розвинулася поліорганна недостатність: ниркова, дихальна та серцева.
"Мультисистемний запальний синдром виникає через 4-6 тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції", - зазначає лікар-педіатр Віта Волощук.
Медики розповідають, що подібний посткоронавірусний синдром у дітей не рідкість. Так, лише у Львівській області було зафіксовано понад 20 таких випадків.
Лікар Собко наголосив, що у випадку з підлітком була реакція організму на перенесення інфекції. Віктор став найважчим пацієнтом. Мама хлопця згадує, що він пробув у комі три доби, і згасав на очах.
"Мозкова кома тривала близько 3-4 діб, а потім ще залишалося порушення свідомості до тижня часу", - сказав лікар.
Лікування мультисистемного синдрому у Віктора обійшлося лікарні в 500 тисяч гривень. Стан хлопця зараз нормалізувався, він відчуває себе добре.
Нагадаємо, раніше медики називали симптоми COVID-19, при яких потрібно обов'язково звертатися до медиків, а займатися самолікуванням - дуже небезпечно.