Медики розповідають, що подібний посткоронавірусний синдром у дітей не рідкість. Так, лише у Львівській області було зафіксовано понад 20 таких випадків.

У Львові 17-річний Віктор через ускладнення після коронавірусу, який пройшов безсимптомно, потрапив до реанімації та впав у мозкову кому. Після тривалого і дорогого лікування підлітка медикам вдалося його врятувати.

Як йдеться в сюжеті ТСН, за словами мами юного пацієнта Олени Боднар, до районної лікарні син потрапив з вітрянкою. Однак після відповідного лікування стан Віктора не покращувався - він навіть відмовлявся від їжі та води, скаржився на слабкість.

Після цього хлопець був госпіталізований до лікарні Львова, і його тиск був критично низьким: 60 на 20, а сатурація знизилася до 70%. Медики відразу зробили йому тест на антиген - так з'ясувалося, що крім вітрянки Віктор безсимптомно переніс ще й COVID-19, і саме він дав таке серйозне ускладнення.

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Через кілька днів перебування в реанімації медики діагностували мозкову кому, і юнака підключили до спеціального апарату, який очищає кров.

За словами завідувача відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого медичного центру Романа Собко, у пацієнта розвинулася поліорганна недостатність: ниркова, дихальна та серцева.

"Мультисистемний запальний синдром виникає через 4-6 тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції", - зазначає лікар-педіатр Віта Волощук.

Медики розповідають, що подібний посткоронавірусний синдром у дітей не рідкість. Так, лише у Львівській області було зафіксовано понад 20 таких випадків.

Лікар Собко наголосив, що у випадку з підлітком була реакція організму на перенесення інфекції. Віктор став найважчим пацієнтом. Мама хлопця згадує, що він пробув у комі три доби, і згасав на очах.

"Мозкова кома тривала близько 3-4 діб, а потім ще залишалося порушення свідомості до тижня часу", - сказав лікар.

Лікування мультисистемного синдрому у Віктора обійшлося лікарні в 500 тисяч гривень. Стан хлопця зараз нормалізувався, він відчуває себе добре.

Нагадаємо, раніше медики називали симптоми COVID-19, при яких потрібно обов'язково звертатися до медиків, а займатися самолікуванням - дуже небезпечно.

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