У цьому році до різних лікарів з питань психічного здоровʼя звернулися понад 350 тисяч громадян України, поділилися у МОЗ.

Українці втричі частіше порівняно з минулим роком зверталися до лікарів з питань психічного здоровʼя.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Зазначається, що за девʼять місяців цього року на первинний рівень медичної допомоги - до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів - з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів. З них 54 464 - діти до 18 років. В МОЗ наголошують, що це більше ніж утричі перевищує торішні показники.

Найчастіше українці зверталися щодо відчуття тривоги/нервування/напруженості - 150 236 пацієнтів, порушення сну - 98 043 пацієнти, психологічні симптоми - 58 605 пацієнтів. Також скаржаться на пригнічений настрій 20 707 пацієнтів.

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Ще причиною звернень була дитяча поведінка/симптоми/скарги - 15 177 пацієнтів, гостра реакція на стрес - 14 531, порушення памʼяті - 12 981, зловживання тютюном - 10 172, відчуття/поведінка роздратованість/злість - 6 531, старість, відчуття/поведінка старої людини - 6 324 пацієнти.

В МОЗ зазначають, що впродовж 12 місяців 2023 року послуги з охорони психічного здоровʼя отримали близько 135 тисяч пацієнтів:

"Найбільше скаржилися жінки - понад 72 тисячі. Також внесені дані про звернення до лікарів "первинки" щодо скарг на психічне здоровʼя понад 18 тисяч дітей".

В міністерстві нагадали, що разом із партнерами, зокрема, ВООЗ, Координаційним центром КМУ/Mental Health UA, НСЗУ ще у листопаді 2022 року запровадили надання послуг з охорони психічного здоровʼя на первинному рівні меддопомоги. Тоді у Програму медичних гарантій був доданий новий пакет - "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у червні 2022 року, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я і кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

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