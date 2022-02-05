15 лютого всі нещеплені жителі Австрії отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Тим, хто не зробить щеплення протягом місяця після цього, загрожують штрафи до 3600 євро.

В Австрії в суботу, 5 лютого, набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, для тих, хто, не маючи медичних показань, відмовляється робити щеплення від коронавірусу, закон передбачає великі грошові штрафи - до 3600 євро.

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Планується, що 15 лютого всі не щеплені від коронавірусу жителі країни отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Якщо через місяць після цього щеплення так і не буде зроблено, послідує штраф.

Експерти очікують, що до середини березня, тобто до терміну, коли почнуть виписувати перші штрафи, близько мільйона жителів Австрії, населення якої становить 9 млн осіб, як і раніше, не будуть вакциновані від коронавірусу. За даними газети Berliner Morgenpost, австрійський уряд розраховує, що у зв'язку з відмовою громадян вакцинуватися і платити штрафи судам різних інстанцій доведеться обробити близько 133 тисяч справ. Це може обійтися федеральному бюджету в 112,5 млн євро.

Повністю щепленими від COVID-19 в Австрії вважаються 6,74 млн осіб. Це 75,5% населення країни.

Нагадаємо, нещодавно у канцлера Австрії Карла Нехаммера, тричі щепленого проти COVID-19, виявили коронавірус.

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