При цьому результати аналізів дружини та дітей політика негативні.

У канцлера Австрії Карла Нехаммера, тричі щепленого проти COVID-19, виявили коронавірус.

Про позитивний результат тесту на COVID-19 канцелярія повідомила у п'ятницю, 7 січня, передає Reuters. Там додали, що канцлер перебуває у самоізоляції та в нього немає симптомів.

"Немає причин для занепокоєння, я в порядку, у мене все добре", - цитує Нехаммера канцелярія.

Зазначається, що зараження, можливо, відбулося в середу ввечері через контакт із членом служби безпеки, в якого також виявився позитивний результат тесту.

Читайте такожВагітну китаянку в Новий рік не пустили до лікарні через COVID-тест: дитина померлаЗараз Нехаммер веде офіційні справи з дому за допомогою відео- та телефонних конференцій. Він не відвідуватиме будь-які громадські зустрічі найближчим часом.

При цьому результати аналізів дружини та дітей канцлера негативні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у тричі вакцинованого президента Польщі Анджея Дуди вдруге виявили коронавірус SARS-CoV-2. Зараз він перебуває в ізоляції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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