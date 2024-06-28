За словами Віктора Ляшка, під такий ризик підпадають більшість країн світу, а особливо ті, де є збройні конфлікти.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) попереджають про глобальний дефіцит медичних працівників різного фаху в Україні до 2030 року. Про це у коментарі Комерсант український повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) передбачає глобальний дефіцит кадрів у медичній сфері до 2030 року. При цьому під ризик підпадають більшість країн світу, а особливо ті, де є збройні конфлікти.

"Лікарів готують не рік або два. Ми говоримо про шість років дипломної підготовки, інтернатуру і професійний розвиток під час всього професійного життя. І зараз ми розуміємо, що вже на наступний рік повинні зробити державне замовлення для навчання у наших медичних університетах тієї кількості лікарів, яку ми будемо випускати у 2030, 2031 та 2032 роках для того, щоб поповнити можливий дефіцит кадрів, який може виникнути", – розповів Ляшко. Відео дня

Він підкреслив, що МОЗ тісно співпрацює з Мінсоцполітики у створенні демографічної стратегії для того, щоб розуміти кількість українців, яка буде проживати на території України, та їхню вікову категорію.

"Тобто, чи це будуть люди літнього віку, або молоде покоління, або ж новонароджені. Ми це робимо для того, щоб розуміти коефіцієнт населення по кожній категорії. І для цього також буде певна специфіка в тій спеціальності, в якій ми будемо направляти на інтернатуру", – сказав урядовець.

Ляшко також уточнив, що нині не можна говорити, в яких регіонах країни найбільше бракує лікарів через те, що країна перебуває у воєнному стані та відбувається постійна міграція у тому числі через мобілізацію та через те, що МОЗ запрошує працювати вахтовим методом.

"Ми не можемо порівнювати наявність медичних працівників на у 30 км від лінії фронту, і, наприклад, у Закарпатській області. Зовсім інші специфіки. І тому, ми не можемо говорити те, що десь бракує по регіонах. Ми говоримо в цілому, про всю кількість українців, яка проживає, на те навантаження, яке є, і дивимось далі госпітальною мережею", – резюмував міністр.

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