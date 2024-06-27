За даними ЗМІ, отруїлися діти віком від 10 до 16 років.

З туристичної бази "Карпати" у Львівській області з симптомами отруєння госпіталізували 23 осіб.

Як повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, в одному із закладів відпочинку стався спалах гострої кишкової інфекції.

"Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що стан хворих середнього ступеня тяжкості. Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.

Спеціалістами розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

За інформацією ЗМІ, усі госпіталізовані – діти віком від 10 до 16 років. Вони перебувають у Сколівській центральній лікарні та у лікарні в Стрию.

Також відомо, що отруєння сталося на туристичній базі "Карпати" у с. Кам’янка Стрийського району. Вона є структурним підрозділом Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму, де заявили, що приміщення турбази орендуються. Зокрема, там розміщені приватні табори "Forest Land" та "Гірські пригоди", організатором яких є благодійний фонд Любомира Романкова.

У Києві діти отруїлися шоколадом, який містив наркотики

Наприкінці березня у Києві було госпіталізовано трьох дітей з ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, які містилися у солодощах.

За даними медиків, двоє дітей із однієї сім’ї вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування. У них зафіксували прояви порушення свідомості, нездужання, блювання.

Третя дитина поступила в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом. Напередодні вона також вживала шоколад з псилоцибіцином.

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