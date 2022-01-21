Чатбот працює у Viber і Telegram та надає корисну інформацію для пацієнтів.

В Україні презентували новий чатбот "Спитай Гриця", що має стати корисним пацієнтам, які отримують препарати для лікування за програмою "Доступні ліки".

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За допомогою чатбота можна:

з'ясувати, які препарати підпадають під державну програму;

в рамках "тесту від Гриця" дізнатися, для кого доступна програма тощо;

організувати домашню аптечку - бот нагадуватиме про термін давності, компоненти тощо;

дізнатися, в якій найближчій аптеці можна отримати ліки за програмою.

Чатбот працює на платформах Viber (spytaigrytsia) та Telegram (SpytaiGrytsia_bot).

Читайте такожКабмін включив до програми "Доступні ліки" препарати для лікування ревматичних захворюваньЗазначається, що чатботом опікується громадська організація "Ліки Контроль" в рамках проекту "Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні", що впроваджується ІСАР "Єднання" за фінансової підтримки Європейського Союзу та інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України.

Програма "Доступні ліки" в Україні

Уряд розпочав програму "Доступні ліки" у квітні 2017 року. За цією програмою, зокрема, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за електронним рецептом.

У жовтні минулого року "Доступні ліки" вкотре поповнилися новими препаратами.

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