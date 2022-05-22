Федір Лапій зазначив, що вірус мавп характеризується невисокою летальністю.

Шанси поширення мавпячої віспи в Україні дуже малі. Вірус характеризується невисокою летальністю

Про це розповів інфекціоніст Федір Лапій в ефірі ТСН.

"Раніше були випадки мавпячої віспи. І це турбує. Але це були поодинокі випадки, пов'язані з відвідуванням Африки. Те, що зараз випадки реєструють в країнах Європи, і це люди подорожували. Але багато з них не повинні були подорожувати - якраз це і турбує. Але поки рано робити висновки", - зазначив інфекціоніст.

При цьому він запевнив, що шанси поширення інфекції в Україні дуже малі, тому що не є транзитною територією для туристів.

"Хоча необхідно пам'ятати про те, що для передачі збудника потрібен тісний тривалий контакт на малій відстані. Порівнюючи з коронавірусом, COVID-19-теж вірус. Але ви пам'ятаєте про появу нових і нових варіантів збудника через те, що це РНК-вірус. Збудник же мавпячої віспи - більш генетично стабільний. Тут не можна очікувати появи різноманітних варіантів", - вказав Лапій.

Крім того, він уточнив, що вірус мавп характеризується невисокою летальністю. Так, відсоток людей, які вмирають від нього, становить менш як 1%. Водночас серед випадків, зафіксованих в Західній Африці, смертельних випадків майже не було.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що у нашій країні не зафіксовано випадків захворювання мавпячою віспою. Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров'ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб або тварин.

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