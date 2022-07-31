За даними американських центрів з контролю і профілактики захворювань, зараз у світі налічується 21 148 випадків зараження.

Уряди Бразилії та Іспанії повідомили про перші смерті серед тих, хто заразився вірусом віспи мавп за межами Африканського континенту.

У Бразилії зараз 1066 підтверджених випадків зараження вірусом і 513 хворих з підозрою на віспу мавп. В Іспанії підтверджених випадків 3750, 120 тих, що заразилися госпіталізовані, повідомляє Бі-бі-сі.

У Бразилії 41-річний чоловік помер, заразившись вірусом на тлі лімфоми, ослаблення імунної системи та інших захворювань, заявили в уряді країни. В Іспанії померлих хворих вже двоє.

За даними бразильського МОЗ, більше 98% хворих в країні - це чоловіки, які займаються сексом з чоловіками.

За даними американських центрів з контролю і профілактики захворювань, зараз у світі налічується 21 148 випадків зараження.

Вірус віспи мавп близький до вірусу чорної віспи, але не такий заразний і смертельний. Викликане ним захворювання протікає зазвичай легше - приблизно як вітрянка, і симптоми проходять самі по собі через кілька тижнів. Однак під час деяких спалахів епідемії в Західній Африці число летальних випадків досягало 10%.

За першими симптомами мавпячу віспу виявити досить складно - це температура, головний біль, біль в спині, у яких може бути і маса інших причин.

Минулого тижня ВООЗ розробила чотири набори рекомендацій щодо боротьби з вірусом для чотирьох категорій країн залежно від того, скільки у них випадків і як швидко у них поширюється вірус.

Урядам рекомендували вжити скоординованих заходів, щоб захистити вразливі групи громадян і зупинити поширення захворювання.

Від хвороби існує вакцина, яку рекомендується пропонувати найбільш схильним до захворювання категоріям населення - перш за все це чоловіки-гомосексуали і бісексуали, а також профільні медичні працівники.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією світового масштабу в галузі охорони здоров'я. Однак для більшої частини населення ризик зараження вважається низьким.

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