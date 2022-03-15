Прямо на столичному вокзалі експерти займаються з дітьми каністерапією.

У Києві кінологи зі своїми підопічними – собаками – підтримують дітей. Головна мета – допомогти малечі пережити час війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції в Telegram.

Київські правоохоронці разом зі своїми напарниками-собаками допомагають дітям на столичному залізничному вокзалі. Вони зробили виняток для дітей у цей непростий час та почали займатися каністерапією.

Тож, собаки з кінологами, які у мирний час, займалися пошуками злочинців, зараз допомагають дітям:

заспокоюють їх,

граються з ними,

чи будь-якими методами відвертають увагу малечі від війни.

Зазначимо, каністерапія - це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Є одним із методів зоотерапії.

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