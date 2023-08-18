Жінці стало зле прямо в дорозі і щоб їй допомогти, водій відвіз її в Охматдит.

Сьогодні увечері водій маршрутки привіз жінку, якій раптово в дорозі стало зле, у лікарню Охматдит.

Як розповіли у медзакладі, жінці стало зле у маршрутці номер 820, яка якраз проїжджала поруч з Охматдитом. "Водій та небайдужі люди, які знаходились поряд з жінкою, не розгубились та прийняли рішення терміново доправити її в найближчу лікарню. Найближчою лікарнею виявилась дитяча лікарня Охматдит", - розповіли деталі лікарі.

"Охоронці нашої лікарні, враховуючи екстреність ситуації та загрозу життя людини, пропустили маршрутку на територію лікарні та скерували до приймального відділення Emergency", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що лікарі Охматдиту встигли оглянути пацієнтку та визначити, що у неї піднявся тиск. Потім за пацієнткою приїхала швидка для надання подальшої медичної допомоги і госпіталізації у профільне відділення.

"Завдяки злагодженим діям суспільства, водія, охоронців та медиків жінці своєчасно було надано медичну допомогу. Дякуємо кожному за небайдужість та увагу до ближнього", - підсумували у медзакладі.

Лікування в Охматдиті

Лікарі цього медзакладу ставлять на ноги дітей з найважчими хворобами. Зокрема, 10 серпня лікарі Охматдиту розповіли, як змогли врятувати дівчинку, яка постійно кашляла та задихалась. "6-річна Яна ще в березні почала скаржитися на важке дихання та сильний кашель. Тоді її батьки звернулися до лікарні, де їй поставили діагноз – обструктивний бронхіт. Проте попри старанне лікування, стан дитини не покращувався", - розповіли деталі лікарі.

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