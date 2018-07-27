"Ефект літнього пеніса": медики розповіли, як спека впливає на розмір геніталій

Через високу температуру кровоносні судини статевого члена розширюються і набухають.

Один з американських користувачів соцмереж запитав: чи не помічали представники сильної статі, що влітку статевий орган стає більшим. У цю дискусію довелося втрутитися і лікарям зі США.

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Шляхом численних і тривалих експериментів допитливі представники сильної статі з'ясували: автор має рацію. Член справді більший у спеку, передає "Дни.ру".

Крім того, в спекотну погоду, як виявилося, збільшується в розмірах не тільки член, але і яєчка. Лікарі підтвердили: "ефект літнього пеніса" дослідникам не привидівся, він існує.

Уролог пояснив, що через високу температуру кровоносні судини статевого члена розширюються і набухають - їхньому власникові здається, що геніталії стали більшими.

Як повідомляв УНІАН, житель Великобританії Ендрю Вардл, незважаючи на поважний вік, у 44 роки готується до першого у своєму житті заняття сексом. Він серед числа небагатьох людей, які зіткнулися з відсутністю статевого члена прямо при народженні.