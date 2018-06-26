44-річний чоловік, який народився без пеніса, готується до першого сексу

Пластичні хірурги встановили чоловікові протез пеніса вартістю 50 тисяч фунтів.

Народжений без статевого члена чоловік все-таки зможе зайнятися сексом вперше у житті.

Житель Великобританії Ендрю Вардл, незважаючи на поважний вік, у 44 роки готуються до першого у своєму житті заняття сексом. Він відноситься до числа небагатьох людей, які зіткнулися з відсутністю статевого члена прямо при народженні, передає "МедікФорум".

Проте лікарі Лондонського університетського госпіталю успішно провели Ендрю останню стадію установки імпланта пеніса вартістю в 50 тисяч фунтів. І тепер ніщо не заважає чоловікові втратити цноту. Щоправда, протягом наступних 10 днів йому доведеться жити в стані ерекції, оскільки його імплант зараз надутий, і буде здуватися поступово.

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Лікарі розповіли чоловікові, що йому потрібно почекати 6 тижнів перед тим, як він займеться коханням зі своєю давньою подругою. Успішна фалопластика, яка включала в себе установку насоса для створення ерекції, допоможе Ендрю відчувати те, з чим стикаються багато інших чоловіків.

Англієць є жертвою екстрофії сечового міхура - рідкісного родового дефекту, при якому цей орган формується зовні тіла. В Ендрю є яєчка, але немає пеніса. Ще дитиною він пройшов через хірургічну операцію зі створення штучного проходу в сечостатеву систему. Після цього були 15 операцій для створення спеціальної трубки із сечового міхура, через яку нормально відходила сеча. Ендрю довгий час страждав від проблем з нирками. Він був у такому відчаї, що навіть намагався вчинити самогубство, але в 2012 році лікарі дали йому надію на встановлення протеза.

Лише в 2014 Ендрю пройшов через першу операцію з видалення стоми, і згодом йому знадобилося ще два роки для завершення всієї цієї процедури. У 2015 пластичні хірурги створили основу для пеніса зі шкіри, м'язів і нервів лівої руки, а також вен у правій руці пацієнта. Протягом наступних трьох років хірурги обговорювали подробиці проведення основної операції, поки вона все-таки не відбулася в грудні 2017.

Нарешті Ендрю пройшов через останню хірургічну процедуру, після якої фалопластика була завершена. Очікується, що пацієнт буде відчувати ті ж відчуття при заняттях сексом, що й інші чоловіки з нормальними пенісами.

Раніше власника найбільшого у світі статевого члена, 55-річного мексиканця Роберто Есквівела Кабрера, визнали непрацездатним через те, що довжина його пеніса не дозволяє йому носити уніформу і виконувати елементарні рухи такі як, наприклад, стати на коліна.